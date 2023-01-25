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Bursa'da bir evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duydu canını son anda kurtardı

25.01.2023 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2. katında doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı. Gaz kokusunu fark eden ev sahibi canını son anda kurtardı. Bina sakinleri tahliye edilirken, çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Patlamanın yaşandığı apartman dairesi ise kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da bir evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duydu canını son anda kurtardı

Bursa'daki patlama gece saatlerinde Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi, Turist Yolu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

GAZ KOKUSUNU DUYUNCA EVİ TERK ETTİ

Alınan bilgiye göre apartmanın 2. katında oturan Burcu A. (32) mutfaktan gaz kokusunu geldiğini fark etti. Durum üzerine 32 yaşındaki kadın hemen evden ayrılırdı. Birkaç dakika sonrasında ise evden patlama sesi duyuldu.

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Patlama sonrası binada yangın meydana geldi. Patlama seslerini duyan çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri evdeki yangında kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, bina sakinleri ise tahliye edildi. Ev sahibi Burcu A. ise olay sonrasında büyük bir korku yaşadı.

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Gözyaşlarına boğulan genç kadın evden çıktıktan kısa bir süre sonra patlama sesi duyduğunu belirtti.

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Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA-DHA)

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