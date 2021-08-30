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  4. Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

30.08.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir düğünde mahalleli ile düğün sahipleri arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir mahalle düğünde yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesiyle yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga ile ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki diğer vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ayar oluyorum şu düğünü abartanlara.gecen gece saat 1 de oturduğumuz apartmana gelin getirdiler sanki dağdan inmiş vahşiler gibi gürültü yapıp rahatsızlık verdiler
sokak düğünlerinin yasaklanması lazım...
şu mahalle aralarında yapılan düğünlerden nefret ediyorum düğün salonları bunun için yapılmadı mı? hastası olan var çocuğu olan var para vermemek için mahalle arasında düğün yapılıyor özellikle kenar mahallelerde

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