Akılalmaz kaza! Araba devrildi, tekerlek kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine giden hafriyat yüklü kamyon Gürece Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde virajı dönerken bir andan kamyonetin ön dingili tekerleklerle beraber yerinden çıktı.

GÖRENLER İNANAMADI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför E.S.’nin kullandığı kamyon dere yatağına yan devrildi. Kaza sonrası kamyon şoförü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun seyir halindeyken ön tekerlerin ve dingilin kopması ise merak konusu oldu. (İHA)



