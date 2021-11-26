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  4. Akılalmaz kaza! Araba devrildi, tekerlek kaldı

Akılalmaz kaza! Araba devrildi, tekerlek kaldı

26.11.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Virajı dönerken kamyonetin ön dingili ve tekerlekleri yolun ortasında kaldı, kamyon ise dere yatağına devrildi.

Akılalmaz kaza! Araba devrildi, tekerlek kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine giden hafriyat yüklü kamyon Gürece Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde virajı dönerken bir andan kamyonetin ön dingili tekerleklerle beraber yerinden çıktı.

GÖRENLER İNANAMADI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför E.S.’nin kullandığı kamyon dere yatağına yan devrildi. Kaza sonrası kamyon şoförü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun seyir halindeyken ön tekerlerin ve dingilin kopması ise merak konusu oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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