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Bursa’da feribotta korku dolu anlar! Halatlar bile koptu…

19.05.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz otobüsünden inmek iseteyen yolcular çok zor anlar yaşadı. Adeta can pazarının yaşandığı feribotta yaşanan metrelerce yükselen dalgalardaki zor anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası Güzelyalı İskelesi'ne yanaşmak isteyen İDO deniz otobüslerindeki yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. Feribot iskeleye yanaşamadı, halatlar koptu. Güçlükle feribottan inen yolcuların o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yenikapı Güzelyalı seferini yapan İDO deniz otobüsü akşam saatlerinde Güzelyalı limanına yaklaştı.

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Rüzgarın şiddetiyle sahilde metrelerce dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Feribot sahile güçlükle yanaşırken geminin bağlandığı halat koptu.

Kıyıdan geminin halatlarla güçlükle tutulduğu ve iniş rampasının sabit tutulamadığı anlar ile yolcuların görevliler tarafından indirildiği dakikalar kameraya yansıdı.

İHA

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Bursa
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