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Bursa'da iki ortağın kripto para tartışması ölümle bitti! Cinayet anı saniye saniye kamerada

05.07.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da turizm acentası işleten iki ortağın arasında çıkan kripto para tartışmasında kan aktı. Kripto paradan 20 bin dolar zarar eden H.A.(30), iş ortağı S.S.'yi (30) sorumlu tutup zararın karşılamasını isteyince, S.S.’nin de adam tutup iş ortağını öldürttüğü iddia edildi. H.A.’nın bir marketin önünde oturduğu sırada başından vurulduğu an kameralara yansırken, çok geçmeden yakalanan şüpheli cinayeti S.S.’nin azmettirdiğini itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli sokakta meydana geldi. İddiaya göre turizm acentası işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek S.S.’den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. SS.’yi tehdit ettiği iddia edilen H.A. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki bir arkadaşının marketine giden H.A. marketin önünde oturduğu sırada marketten çıkan silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarından cinayetin ardından marketten bir kişinin kaçtığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şüpheli şahsın kaçtığı plakası tespit edilen otomobili Kestel İlçesi’nde yakaladı. Süpheli şahsın cinayette kullandığı suç aleti tabancada polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

İsminin A.K.K.(22) olduğu öğrenilen silahlı saldırgan ile kaçtığı aracı kullanan A.S.(21) gözaltına alındı. A.K.K'nin polise verdiği ilk ifadesinde H.A.'ya 20 bin dolarlık kripto para hesabı açan S.S.'nin 20 bin doları kaybetmesi üzerine H.A.'nın zararını karşılaması için S.S.'yi tehdit ettiği, sonrasında S.S.'nin kendisine tabanca ve fişek vererek cinayete azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

BEYRUT'A KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen S.S.'nin ise yurt dışına kaçacağı ihbarını alan Bursa polisi otobüsle önce Sabiha Gökçen Havaalanı'na oradan Ankara Esenboğa Havaalanı'na geçen S.S.'yi 00:40'ta Lübnan'ın Beyrut şehrine uçakla kaçmaya hazırlanırken havalanında yakaladı. Bursa'ya getirilen S.S. sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hayatını kaybeden H.A.’nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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