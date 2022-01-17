Bursa'da kimya fabrikasında yangın! Patlamalar yaşandı, Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa Nilüfer'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kimyasal ürünlerin bulunduğu fabrikada patlamalar meydana geldi. Yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili Bursa Valisi Yakup Canbolat da bir açıklama yaptı.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Bursa’da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana geldi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesini sonucunda yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR YARALANMA VE CAN KAYBI YOK

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini anlatan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kimyasal bölümde yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Diğer bölümlerde yangını söndürme çalışmaları sürüyor." dedi.

KİMYASAL MADDELER TAŞINDI

Fabrikadaki kimyasal maddeler, forkliftlerle tahliye edildi.

Kaynak: İHA-AA-DHA



