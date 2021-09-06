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Bursa'da korkunç olay! Bir çocuk annesi genç kadın intihar etti

06.09.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde bir süre önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi Şükran Ç. intihar etti.

Bursa'da korkunç olay! Bir çocuk annesi genç kadın intihar etti

Mahmut Çelebi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şükran Ç.'den (32) 24 saattir haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

İznik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genç kadının evine geldi. Kapıyı ve zili çalan ekipleri son olarak evin kapısını kırıp içeriye girdi.

İNTİHAR ETMİŞ

Genç kadının silahla kendini vurarak intihar ettiğini gören ekipler evde güvenlik önlemi aldı.

Genç kadının cansız bedeni olay yerinin incelenmesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Eşinden ayrılan ve 10 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen genç kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa İznik
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