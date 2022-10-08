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Bursa'da tuhaf olay! Müşteri içerideyken kapıyı üzerine kilitledi... Bakın nereye gitti

08.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen tuhaf olayda çay ocağına gelen bir müşteri, dükkan sahibinin üzerine kapıyı kilitlemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Dükkanı müşteri üzerine kilitleyen esnaf, çorba içmeye gittiğini söyleyerek "Bir daha benim dükkanıma gelme abla, sen çok yalancısın. İş yerimin başına bir şey gelmemesi için kilitledim. Ben kilitlerken gitseydin, gitmedin. Bir daha da benim iş yerime gelme” derken, müşteri de, "Beni ne hakla kilitledin oraya? Beni çıkarıp dükkanını kilitleseydin'' dedi.

Bursa'da tuhaf olay! Müşteri içerideyken kapıyı üzerine kilitledi... Bakın nereye gitti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehabettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Çevik, 6’ncı Çatal Sokak’ta Mehmet Yaşar İşleyen’in çalıştırdığı çay ocağına arkadaşlarıyla kahve içmek için geldi. Yaklaşık 1 saat sonra arkadaşları çay ocağından ayrılırken, Çevik de burada kalarak önceden tanıdığı Mehmet Yaşar İşleyen ile bir süre sohbet etti. Çorba içmeye gideceğini söyleyen İşleyen, iddiaya göre, kapıyı Çevik’in üzerine kilitleyerek, iş yerinden ayrıldı. İşleyen’in geri dönmemesi üzerine panikleyen Çevik, durumu polise bildirdi.

'NEFES ALAMIYORUM'

Fatma Çevik’in yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Fenalık geçireceğini belirtip, ekiplerden kendisini kurtarmasını isteyen Çevik, "Nefes alamıyorum. Pencereyi kırın" diye bağırdı. İş yeri sahibine ulaşmak için çalışma başlatan polis, bir yandan da Fatma Çevik’i "Korkma, kimse sana bir şey yapamaz. Biz buradayız" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İşleyen’e ulaşan polis ekipleri, anahtarla çay ocağının kapısını açıp kadını kurtardı.

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'BENİ NE HAKLA KİLİTLEDİN ORAYA?'

Olayın ardından Fatma Çevik, çay ocağı sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti. Mehmet Yaşar İşleyen, polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada Çevik’e kendi rızasıyla iş yerinde kaldığını söyleyerek, "Bir daha benim dükkanıma gelme abla, sen çok yalancısın. İş yerimin başına bir şey gelmemesi için kilitledim. Ben kilitlerken gitseydin, gitmedin. Bir daha da benim iş yerime gelme” dedi.

Bunun üzerine Fatma Çevik ise "Beni ne hakla kilitledin oraya? Beni çıkarıp dükkanını kilitleseydin. Mehmet ağabey, sen çok yanlış bir insansın biliyor musun?" diye konuştu.

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(DHA)


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