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Eski kiracıdan akılalmaz dolandırıcılık! Aynı evi aynı gün 7 kişiye kiraladı, yüz binlerce lira dolandırdı...

08.10.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki kiracının 7 kişiyi dolandırdığı olay şaşkına çevirdi. Çıktığı evin son gün fotoğraflarını çeken kiracı, evi ilanı koyup 6 ay peşin ve 59 bin TL depozito bedeli istedi. 7 kişiyi tuzağına düşüren kiracı yüz binlerce liralık dolandırıcılığa imza atıp ortadan kayboldu.

Eski kiracıdan akılalmaz dolandırıcılık! Aynı evi aynı gün 7 kişiye kiraladı, yüz binlerce lira dolandırdı...

İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu evden çıkan kiracı, evdeki son gününde 100 binlerce liralık dolandırıcılığa imza attı. Evin fotoğraflarını çekip ilana yükleyen kiracı kendisini de ev sahibi olarak tanıttı.

6 AY PEŞİN, 49 BİN TL DEPOZİTO BEDELİ

Ev için 8 bin TL aylık kira, 6 aylık peşinat ve depozito bedeli için 49 bin TL istediğini ilana yazan kiracı 7 kişiyi ağına düşürdü.

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AYNI EVİ 7 KİŞİYE KİRALADI

Bir günde aynı evi 7 kişiye kiraya vererek yaklaşık 300 bin TL dolandıran kiracı, ortadan kayboldu.

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50 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Dolandırıcının tuzağına düşen İranlı kadın, 50 bin TL kaptırdığını belirterek yaşadıklarını anlattı.

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"DAİRE SAHİBİ DEĞİL ESKİ KİRACIYMIŞ"

Show Haber'e konuşan İranlı kadın, "İlanı gördüm, annemle gelip buraya baktık. 50 bin TL verdim. Anahtarı teslim aldım. Diğer anahtarı eve yerleşirken alacaktım. İki gün sonra tekrar aradı 'Acaba bir yılını peşin verebilir misiniz?' diye sordu. Öğrendik ki daire sahibi değil eski kiracıymış." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı dolandırıcı
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