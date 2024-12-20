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  4. Bursa'dan açtığı canlı yayını izleyen herkes dehşete düştü: Bunalımdaki gencin kapısı tam o anlarda kırıldı

Bursa'dan açtığı canlı yayını izleyen herkes dehşete düştü: Bunalımdaki gencin kapısı tam o anlarda kırıldı

20.12.2024 15:24
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20.12.2024 15:24
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Bursa'da bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen gencin canlı yayında yaptıklarını izleyenler gözlerine inanamadı. Yüzü kan revan içinde kalan genci görenler polisi aradı. Polis eve girmek istedi ancak genç kapıyı açmayınca savcılık kararıyla kapı kırıldı. Akıllara durgunluk veren anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sosyal medyadan açtığı canlı yayında Kendine zarar veren genç, polis ekiplerini harekete geçirdi. Canlı yayında polis bastı, polis kapıyı kırarken o yayına devam etti. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumuyla ilgili merak edilen bilgi de geldi.

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CANLI YAYINDA KENDİNİ KESTİ

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.

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İZLEYENLER PANİĞE KAPILDI

Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.'nin yayını esnasında kapıya geldi.

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KENDİ AÇMADIPĞI KAPI KIRILARAK AÇILDI

Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

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BAYGINLIK GEÇİRDİ

O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kamera Canlı yayın
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