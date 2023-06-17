Bursa ve ilçelerinde sağanak yağış hayatı felç etti! Caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın en çok etkilediği yerlerden olan İnegöl'de ise hayat adeta felç oldu.

Sokakları göle döndüren şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göle dönen caddelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ağaçlar ise şiddetli yağmura dayamayarak devrildi.

AVM'Yİ SU BASTI

Sağanak yağış ve fırtına sebebiyle bir alışveriş merkezindeki mağazaları su bastı. Mağaza çalışanları suları temizleyip tahliye etmeye çalıştı.

Bursa'da şehir merkezinde de sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım, Hamitler, Emek semtleri ile Mudanya ilçesinin bazı noktalarında rögarlar taştı, yollar suyla doldu. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YÜZMEYE ÇALIŞTILAR

İnegöl ilçesinde göle dönen caddeler sosyal medya tutkunlarının da malzemesi oldu. Bazı vatandaşlar sel sularında olta ile balık tutmaya çalıştı. Cep telefonu ile kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesapların paylaştılar.

Bir vatandaş da üzerindeki gömleğini çıkarıp sel sularının aktığı caddede kulaç atarak yüzmeye çalıştı, o anlar saniye saniye kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.



Bursa ve çevresinde yağmur sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken yağmurdan geriye bu gülümseten görüntüler kaldı.

VALİLİK UYARDI

Öte yandan Bursa Valiliği de bir uyarı yaparak gök gürültülü sağanak yağışların 18 Haziran Pazar akşamına kadar süreceğini duyurdu. (İHA)



