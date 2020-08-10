Buse Narcı Hannas 3: Vesvese ile setlere döndü!

EYES Film (Önder Öngüç), MAT Yapım (Mehmet Ali Taşdemir) ve NEC Film (Murat Albayrakoğlu) ortak yapımı Hannas 3: Vesvese motor dedi.
Yasak aşk yaşayan Arzu’nun intikam için bir medyumdan yardım almasıyla birlikte gelişen ilginç olayları konu edinen filmin başrollerinde; Mehmet Ali Taşdemir, Buse Narcı ve Burçin Yıldırım yer alıyor.
Filmde farklı sahnelerle izleyiciyi şaşırtacaklarını belirten senarist Cevher Uçan Korku/Gerilim türüne farklı bir soluk getireceklerini söyledi.
Sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise Mahmut Kaptan yer alıyor.
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