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Buse Narcı Hannas 3: Vesvese ile setlere döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 22:41 | Son Güncelleme

Hannas 3: Vesvese filminin çekimleri başladı. Yasak aşk yaşayan Arzu’nun intikam için bir medyumdan yardım almasıyla birlikte gelişen ilginç olayları konu edinen filmin başrollerinde; Mehmet Ali Taşdemir, Buse Narcı ve Burçin Yıldırım yer alıyor.

Buse Narcı Hannas 3: Vesvese ile setlere döndü!

EYES Film (Önder Öngüç), MAT Yapım (Mehmet Ali Taşdemir) ve NEC Film (Murat Albayrakoğlu) ortak yapımı Hannas 3: Vesvese motor dedi.

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Yasak aşk yaşayan Arzu’nun intikam için bir medyumdan yardım almasıyla birlikte gelişen ilginç olayları konu edinen filmin başrollerinde; Mehmet Ali Taşdemir, Buse Narcı ve Burçin Yıldırım yer alıyor.

Filmde farklı sahnelerle izleyiciyi şaşırtacaklarını belirten senarist Cevher Uçan Korku/Gerilim türüne farklı bir soluk getireceklerini söyledi.

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Sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise Mahmut Kaptan yer alıyor.

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