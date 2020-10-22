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Buse Terim hakareti affetmedi

22.10.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Buse Terim hakareti affetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsünü kaptığı dönemde kızı Buse Terim'e Instagram'dan küfürlü mesaj atan Serkan A. hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Buse Terim Instagram hesabından 10 Haziran’da kendisine ‘seko_74’ kullanıcı adıyla küfür ettiğini ileri sürdüğü Serkan K.’dan şikayetçi oldu.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayette Serkan K.’nın “lan o… geçen bela okuyup duruyordun. Ne olduda birden sustun? Kim susturdu? Allahın sopası yoktur. Kul hakkı yiyenlerin bedelini öbür dünyada ödeyeceksiniz” dedikten sonra Fatih Terim ve kızına küfür ettiği cümlelere yer verildi.

ALMANYA’DA YAŞIYOR

Asayiş şube müdürlüğü ekipleri ‘@seko_74’ kullanıcı adıyla Instagram hesabı bulunan Serkan K.’nın Almanya’da yaşadığını belirledi.

Savcılık Serkan K.’nın Almanya’da yaşamasından dolayı ifadesinin alınamadığını belirtip hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 3 buçuk aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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