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Buse Varol annesiyle karesini paylaştı! Filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü

09.10.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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Alişan ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Ünlü isim son olarak, annesiyle birlikte katıldığı davetten çekilmiş bir karesini takipçileri ile paylaştı. Ünlü isim filtreyi abartınca sosyal medyada yorum yağdı.

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa annesiyle bir karesini paylaştı. Buse Varol'un paylaştığı karede kullandığı filtre sosyal medyanın diline düştü.

Buse Varol, filtreyi abartınca annesi Birsen Özgan 30'lu yaşlarına geri döndü. Özgan'ın görüntüsü takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Buse Varol annesi

Varol'un gönderisine; 'Hangisi anne?', 'Böyle anne mi olur?', 'Buse abla gibi annesi de kız kardeşi', 'Annesini kardeşi sandım', 'Buse annesinden yaşlı duruyor' gibi yorumlar yapıldı.

HER PAYLAŞIMI OLAY

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, doğum sonrası fazla kilolarından kurtulmuş, incelme sürecini de sosyal medya sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı.

Buse Varol PAYLAŞIM 1

'34 beden oldum' açıklaması yapan Buse Varol, geçtiğimiz yaz eşiyle çıktığı Bodrum tatilinde bikinili görüntülendi. Buse Varol'un fotoğrafları uzun süre konuşuldu. Hakkındaki iddialara çektiği video ile yanıt veren oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini bir kez daha ikiye böldü.

Buse Varol paylşaım 2

Buse Varol'un fotoğrafı ile videosu arasındaki farka dikkat çeken takipçileri ünlü oyuncuya 'Bu nasıl 34 beden' diye sordu. Bazı takipçileri ise 'ters ışık' diyerek Buse Varol'a destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol ünlü oyuncu

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