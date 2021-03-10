Buse Varol'un son hali şaşırttı! Kilolarından kurtuldu

Şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz ay kızı Eliz'i dünyaya getiren Buse Varol'un doğum kilolarından kısa sürede kurtulduğu gözlendi.
Çocukları eve bıraktıklarını söyleyen çift, kısa sürede alışverişi tamamlayıp yanlarına gideceklerini söyledi. Alışveriş turlarını tamamladıktan sonra Markalar Sokağı'na çıkan Alişan ve Buse Varol çifti, Masa Restoran'a geçerek burada yemek yiyip yorgunluk kahvesi içtikten sonra evlerinin yolunu tuttu.
Öte yandan Buse Varol'un doğum kilolarından kısa sürede kurtulduğu gözlendi. Varol'un düzenli olarak sabah-akşam yürüyüş yaptığı ve günde 2.5 litre su tükettiği öğrenildi.
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