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Buse Varol'un yeni imajına Alişan'dan ilk yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Alişan'ın eşi, Buse Varol, imaj değiştirdi. Saçlarını boyatan Varol, takipçilerini ikiye böldü. Bu yorumlar sürerken Alişan da eşinin yeni imajı hakkındaki fikrini böyle açıkladı.

Buse Varol'un yeni imajına Alişan'dan ilk yorum

Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu sevgilisi Buse Varol'un bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, imaj değiştirdi.

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Saçlarını boyatan Varol, takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi "Çok güzel olmuş" yorumunu yaparken kimisi de bu rengin Varol'a yakışmadığını dile getirdi.

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Buse Varol'un yeni imajına bir yorum da eşi Alişan'dan geldi.

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Alişan, Buse Varol ile arabada çekilen karesini, "Arkadaki kırmızıya çalan turuncu saçlı bayan evimden çıktığımdan beri takipte. Şimdi de arkamda oturuyor" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
buse varol Alişan ve Buse Varol

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