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Buse Varol zor günlerin ardından yurt dışına gitti

21.10.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu bir evlilik sürdüren, Burak ve Eliz adında iki çocukları bulunan şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, kısa bir süreliğine ayrı düştü. Varol, geçtiğimiz gün Monaco'ya gitti.

Buse Varol zor günlerin ardından yurt dışına gitti

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Temmuz ayında eşinin kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan Buse Varol, ailesinin yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını ifade etmişti.

Ailesiyle keyifli anlarını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Buse Varol, zor günlerin ardından geçtiğimiz gün yurt dışına çıktı.

Kısa süreliğine eşi Alişan ve çocuklarından ayrı düşen Varol, Monaco'ya gitti. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan 31 yaşındaki oyuncunun iş için yurt dışına çıktığı düşünülüyor.


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Alişan Buse Varol
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