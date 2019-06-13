MAGAZİN

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 20:30 | Son Güncelleme

Oyuncu Büşra Pekin, son 1 ayda ailece zorlu bir dönem geçirdiklerini anlatarak, "Bugün 1 ayın sonunda hastaneden eve geçtik. Bu kritik dönemde hiç enerjimizi düşürmedik. İyi olacağına inandık." dedi

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Doktorların 'umutlanmayın' dediğini aktaran Büşra Pekin, hiç enerjilerini düşürmediklerini ve 1 ay sonunda da açık kalp ameliyatı olan babalarını eve getirdiklerini aktardı.

"İYİ OLACAĞINA İNANDIK"

Ünlü oyuncu yaşadıklarını zor günleri böyle anlattı: Babacığım bundan 1 ay önce apar topar açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyat öyle zorlu geçti ki, doktorlar haklı olarak "Umutlanmayın" dedi. Biz aksine umutlandık. Bugün 1 ayın sonunda hastaneden eve geçtik. Bu kritik dönemde hiç enerjimizi düşürmedik. İyi olacağına inandık. Şifaya ihtiyacı olan tüm hastalara Allah'tan güç,kuvvet diliyorum. Ailelerine iyi düşünmenin yollarını bulmalarını diliyorum. Bu süreçte arayan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Dualarınızın,güzel dileklerinizin hepsi yerini buldu.

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