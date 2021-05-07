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Bütün gün iyilik planlamış! Gülben Ergen hastanede tedavi gören Gonca Vuslateri'nin köpeğine bakıyormuş

07.05.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, çocuklarıyla birlikte Kadir Gecesi paylaşımı yaptı. Arkadaşı Gonca Vuslateri'nin köpeği de onlara eşlik etti!

Bütün gün iyilik planlamış! Gülben Ergen hastanede tedavi gören Gonca Vuslateri'nin köpeğine bakıyormuş

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Kadir Gecesi için hazırlıklara bu sabahtan itibaren başladı. Kendi deyimiyle iyilikleri planladı! Tanıdığımız ve tanımadığımız tüm canlılara saygı duymanın değerini anlatan Gülben Ergen, çocuklarına orucun asıl önemini de anlattığını söyledi.

Duma ona emanet

Gülben Ergen çocukları

Gülben Ergen, Kadir Gecesi ve iyilik hakkındaki nutkunu çocukları ve Duma'nın bir fotoğrafıyla paylaştı. Öğrendik ki, Duma ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin köpeğiymiş. Gonca Vuslateri birkaç hafta önce bacağını yaktığı için hastaneye kaldırıldı. En büyük isteği de evdeki hayvanlarına sahip çıkılmasıydı.

Gülben Ergen Gonca Vuslateri

Gülben Ergen de arkadaşının bu isteğini kırmadı ve Duma'yı evinde misafir etmeye başladı. Geçtiğimiz şubat ayında Gonca Vuslateri'nin aracılığıyla bir köpek sahiplenen Gülben Ergen de vefa borcunu bu şekilde ödedi.

"Kalbinle niyet et"

Gülben Ergen Instagram

Gülben Ergen, her sene çocuklarına orucun aslında ne demek olduğunu uzun uzun anlatıyormuş. "Oruca bu yaşında kalbinle niyet et, baskıyla ya da korkuyla değil." diyerek de işi bağlıyormuş.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Gülben Ergen
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