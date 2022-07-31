HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Büyü var' deyip, kadını dolandıran sözde hoca! 'Kocanla aranı düzelteceğim'

'Büyü var' deyip, kadını dolandıran sözde hoca! 'Kocanla aranı düzelteceğim'

31.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan bir kadın, boşanma aşamasına geldiği kocasıyla sorunlarını düzeltebilmek için sosyal medya üzerinden D.Y. isimli sözde hocayla iletişime geçti. Sözde hocanın ‘Eşinde büyü var’ demesi üzerine, büyüyü bozacağını söyleyen D.Y.'ye para gönderip, dolandırıldı.

'Büyü var' deyip, kadını dolandıran sözde hoca! 'Kocanla aranı düzelteceğim'

Malazgirt’te eşiyle sıkıntıları olan G.E. isimli kadın, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal medya üzerinden D.Y.isimli sözde hocayla iletişime geçti. Sözde hocanın ‘Eşinde büyü var’ demesi üzerine korkan G.E., arkadaşından borç aldığı parayı şahsa verdi. Şahsın büyüyü bozmak için tekrar para istemesi üzerine "Param yok" diyen G.E., sözde hoca tarafından engellendi.

"BENİ HER YERDEN ENGELLEDİ"

Hocanın daha önce de sosyal medya üzerinden birçok kişiyi dolandırdığını öne süren G.E., “Eşimle aram çok kötü idi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine D.Y. isimli şahıs ile iletişime geçtim. Hiç param yoktu. Bana eşimde büyü olduğunu söyledi ve büyüyü bozmak için para istedi. Ben ilk olarak zaten cevşen yapması için ödeme yapmıştım. Büyüyü bozmak için param olmadığını söyledim. Daha sonra cevşenimi göndermesini istedim. 'Gerek yok' dedi. Ben de İslami usullere göre cevşeni kendim taşımam gerektiğini söyleyince beni her yerden engelledi. Çok pişmanım” dedi.

FDFSF

Bu şekilde dolandırılmamak ve mağdur olmamak için insanların dikkat etmesi gerektiğini aktaran G.E, kişi hakkında gerekli şikayetlerde bulunacağını söyledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri duyurdu! 'Eren Abluka-28 Operasyonu' başlatıldıİçişleri duyurdu! 'Eren Abluka-28 Operasyonu' başlatıldı
Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"
Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladıEğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Avrupa'da vahşet! Sokak satıcısını döverek...

Saplantılı mimardan karşılık alamadığı avukata iğrenç mesajlar

Saplantılı mimardan karşılık alamadığı avukata iğrenç mesajlar

Para karşılığı yapıyordu! Maymuna el konuldu...

Para karşılığı yapıyordu! Maymuna el konuldu...

İlginizi Çekebilir

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.