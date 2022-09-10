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Büyük beden fenomen Abby Bible, sosyal medyadan isyan etti! “Şişman olduğum için özür dilemiyorum”

10.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible, kadınların kendilerini sevmeleri konusunda ilham veren paylaşımlar yaparak kısa sürede fenomen olmayı başardı. Kendisini bir moda aşığı olarak tanımlayan fenomen isim takipçilerinden gelen nefret dolu yorumlara adeta ateş püskürdü. Sosyal medya kullanıcılarının fazla kilolarını gizleyen kıyafetler giymek zorunda olduğunu dile getirmesine Bible sert tepki gösterdi.

Büyük beden fenomen Abby Bible, sosyal medyadan isyan etti! “Şişman olduğum için özür dilemiyorum”

Düzenli olarak vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Amerikalı bir sosyal medya fenomeni büyük beden bir kadın olarak yaşamanın nasıl bir his olduğunu bütün samimiyetiyle anlattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda fiziksel özelliklerini kutlayan ve kendisini olduğu gibi sevdiğini dile getiren Bible, paylaşımları sayesinde kısa sürede 50 bin takipçiye ulaştı. Sosyal medyada kendisini destekleyenler kadar eleştirilerin de olduğunu ifade eden Bible, yöneltilen olumsuz yorumların kapağını araladı.

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“KÜÇÜK BİR ADIM”

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Sosyal medya kullanıcılarının kendisine gösterdiği ilgiden dolayı şaşkınlık yaşadığını dile getiren Bible, “Bazen internetteki insanların ne kadar nefret dolu olabileceğini gördüğümde cesaretim kırılıyor. Ancak sadece bir kişi bile gülümsetebilirsem küçük bir adım ama benim için güzel. Bu yüzden şişman olduğum için özür dilemiyorum ve burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

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Sosyal medyadan kendisine yöneltilen olumsuz yorumları ciddiye almadığını ve hayatını etkilemesine izin vermediğini ifade eden Bible, “Son zamanlarda bana korse kullanmamı ve daha kapalı kıyafetler tercih etmemi söyleyen çok fazla insan oluyor. Bu yorumların absürt olduğunu düşünüyorum. Bunca yıl kıyafetlerimi seçerken çekingen davrandım ama artık kendimi saklamıyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden
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