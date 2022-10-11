Kıyafet seçimi sosyal medyadan tepki topladı! Kasıklarının sadece bir kısmını örtünce...

32 yaşındaki Sam Ramsdell, 6,52 cm'ye kadar uzayabilen devasa ağzı sayesinde Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi başardı. TikTok’ta dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu söyleyerek kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Sam Ramsdell, son dönemde sosyal medyayı kasıp kavuran bir kıyafet akımını denemek istedi. ‘Vanija hamağı’ olarak isimlendirilen bu akım cinsel organının sadece küçük bir bölümünün kapatılması anlamına geliyordu. Akımı deneyerek TikTok’ta paylaşmak isteyen Ramsdell içine iç çamaşırı giymek zorunda kaldı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Sadece mahrem bölgesini şerit şeklinde kapatan tek parça bir kıyafet sipariş eden Ramsdell gönderisine, “Yeni vajina hamağı bugün geldi. Hadi onu deneyelim. Bunun altına bir şey giymek zorunda kalacağım” notunu ekledi.

Giysisini giydikten sonra vajinasının olduğu bölümü gülen yüz emojisiyle kapatan Ramsdell sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten bunların günlük hayatta kullanılabileceğini düşünüyorlar mı?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu inanılmaz. Güzel görünmüyor” dedi.



