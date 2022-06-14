Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, oğlunun doğum anlarını anlattı! “Hayatımın en büyük acısıydı”

Eski yetişkin film yıldızı kariyerine son verdikten sonra derin bir sessizliğe bürünen Rhoades, bu yılın başlarında oğlu Milo’yu kucağına aldığını açıklamıştı. Hamilelik dönemini gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Rhoades, oğlunun babasının kimliğini de gizlemişti. Oğlu Milo’nun doğumunun detaylarından bahseden Rhoades, o anları hayatının en büyük acısı olarak nitelendirdi.

“TEK BAŞINA OLMAK İSTEDİM”

Chicago’daki bir hastanede oğlunu dünyaya getirdiğini dile getiren Rhoades, “Aslında tamamen tek başına olmak istedim. Bu benim seçimimdi. Annem ve bir grup arkadaşım orada olarak bana destek olmak istedi ama bunu ben istemedim. Hastaneye vardığımda doğum sürecini ilerletmek için bir ilaç verdiler. O zamanda içimde dev bir patlama duydum. Sanki içimde bomba patlamış gibiydi. Ondan sonra kasılmalar başladı. Hayatımın en büyük acısıydı” dedi.



