Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyük beden model, inek desenli mayosuyla tabuları alt üst etti! “Bütün bedenler güzel”

Büyük beden model, inek desenli mayosuyla tabuları alt üst etti! “Bütün bedenler güzel”

16.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan sosyal medya fenomeni Nicole, güzelliğin belirli kalıplar üzerinde değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak inek desenli mayosuyla kameraların karşısına geçti. Büyük beden model olarak dar ve desenli kıyafetleri tercih etmemesi gerektiğini söyleyenlere Nicole, “Tüm bedenler güzel” diyerek cevap verdi.

Büyük beden model, inek desenli mayosuyla tabuları alt üst etti! “Bütün bedenler güzel”

Büyük beden bir fitness fenomeni, diğer kadınlara vücut tipleri ne olursa olsun güzel olabileceklerini göstermek için mayoyla poz verdi. TikTok’ta fenomen olan Nicole, gönderisinde “güzel olmak için zayıf olmaya gerek yok” söylemiyle hayranlarına seslendi.

Vücut pozitifliği savunucusu sosyal medya fenomeni, büyük beden kadınlara yönelik açıklamalarıyla dikkatleri çektiVücut pozitifliği savunucusu sosyal medya fenomeni, büyük beden kadınlara yönelik açıklamalarıyla dikkatleri çekti

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

1

Büyük beden kadınların güzellik standartlarına uymadığını düşünerek özgüven problemi yaşadığını ifade eden Nicole, beden pozitifliğini savunmak için sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Kadınların sadece bedenleriyle algılanmaması gerektiğini dile getiren Nicole’ın mayolu gönderisine sosyal medyada destek yağdı. Sosyal medya kullanıcılar Nicole’in gönderisine, “Çok iyi görünüyorsun”, “Kesinlikle çok güzelsin!” yorumlarını yaptı.

Anaokulundan anneler günü hediyesi olarak verilen gülden dantelli iç çamaşırı çıktı! “Bu ne?”Anaokulundan anneler günü hediyesi olarak verilen gülden dantelli iç çamaşırı çıktı! “Bu ne?”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmediDiri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi
''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''
“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Tatil köyünde seks skandalı! ''Kapı eşiğinde...''

Tatil köyünde seks skandalı! ''Kapı eşiğinde...''

İlginizi Çekebilir

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Skandalın bu kadar! Ambulansı park edip cinsel ilişkiye girdiler

Skandalın bu kadar! Ambulansı park edip cinsel ilişkiye girdiler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.