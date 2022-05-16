Büyük beden model, inek desenli mayosuyla tabuları alt üst etti! “Bütün bedenler güzel”

Büyük beden bir fitness fenomeni, diğer kadınlara vücut tipleri ne olursa olsun güzel olabileceklerini göstermek için mayoyla poz verdi. TikTok’ta fenomen olan Nicole, gönderisinde “güzel olmak için zayıf olmaya gerek yok” söylemiyle hayranlarına seslendi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Büyük beden kadınların güzellik standartlarına uymadığını düşünerek özgüven problemi yaşadığını ifade eden Nicole, beden pozitifliğini savunmak için sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Kadınların sadece bedenleriyle algılanmaması gerektiğini dile getiren Nicole’ın mayolu gönderisine sosyal medyada destek yağdı. Sosyal medya kullanıcılar Nicole’in gönderisine, “Çok iyi görünüyorsun”, “Kesinlikle çok güzelsin!” yorumlarını yaptı.



