Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, derin yırtmaçlı kıyafetiyle takipçilerinden tam not aldı

Güzellik algısının belirlenen kalıplarda sıkıştırılmaması ve büyük beden kadınların fazla kilolarını örten kıyafetler tercih etme zorunluluğunu reddettiğini dile getiren Nall, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Instagram hesabında 257 bin takipçisi bulunan Nall, büyük beden kadınlara özgüven aşılamaya ve insanların bedenlerini olduğu gibi kabul etmesine yönelik paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyadan bikinili ve iç çamaşırlı cesur pozlarını yayınlayan Nall son olarak derin bacak dekoltesiyle çekilen pozlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, yeşil derin bacak dekoltesi bulunan elbisesiyle yaptığı paylaşıma “Barselona kızı” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.



