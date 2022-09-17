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Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, derin yırtmaçlı kıyafetiyle takipçilerinden tam not aldı

17.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden olumlaması ve vücut pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken büyük beden model Isabel Nicholls Nall, yeşil derin yırtmaçlı elbisesiyle bir kez daha kendisine hayran bırakmayı başardı.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, derin yırtmaçlı kıyafetiyle takipçilerinden tam not aldı

Güzellik algısının belirlenen kalıplarda sıkıştırılmaması ve büyük beden kadınların fazla kilolarını örten kıyafetler tercih etme zorunluluğunu reddettiğini dile getiren Nall, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Instagram hesabında 257 bin takipçisi bulunan Nall, büyük beden kadınlara özgüven aşılamaya ve insanların bedenlerini olduğu gibi kabul etmesine yönelik paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyadan bikinili ve iç çamaşırlı cesur pozlarını yayınlayan Nall son olarak derin bacak dekoltesiyle çekilen pozlarını paylaştı.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, yeşil derin bacak dekoltesi bulunan elbisesiyle yaptığı paylaşıma “Barselona kızı” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Isabel Nicholls Nall
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