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  4. Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladı

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladı

11.01.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model olan Isabel Nicholls Nall, hayranlarının kendilerini sevmelerine yardımcı olmak için sıklıkla beden pozitifliği paylaşımları yapıyor. Herkesin kendi bedeninde mutlu olması ve iyi hissetmesinin önemli olduğundan söz eden Nall, fazla kilo tartışmalarına kulak asmadan sosyal medya hesabından iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, yine aynı şeyi yaptı! İç çamaşırlı pozunu yayınladı

Büyük beden model olan Isabel Nicholls Nall, sosyal medya hesabından yaptığı beden pozitifliği paylaşımlarıyla kısa sürede ünlendi. Güzelliğin ve modanın bir kalıbı olmadığını belirten Nall, beden ölçülerinin sadece sayılardan ibaret olduğunu savunuyor. Sosyal medyada ortaya çıkan güzellik tabularının gerçeği yansıtmadığı ifade eden Nall, hayranlarına vücutlarını sevmeyi teşvik etmek için kalıpları alt üst etti.

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“VÜCUDUMU SEVİYORUM”

büyük beden

Worcester’de yaşayan 22 yaşındaki Nall, güzelliğin sıfır beden ve kusursuzluk anlayışı arasında sıkışmasından şikayet ediyor. İnsanların fazla kiloları nedeniyle belirli kıyafetleri giymeleri gerektiğini ve vücudunun fazlalıklarını kapatmak zorunda olduklarını içeren tabuları reddeden Nall, sosyal medya hesabından kırmızı iç çamaşırıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Nall gönderisine, “Vücudunuza, ben kesinlikle benimkine aşığım. Vücudumu seviyorum” notunu ekledi.

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