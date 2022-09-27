Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible sokakta iç çamaşırlarıyla gezdi! “Bu nasıl kıyafet”

Büyük beden model Abby Bible, sosyal medyadan genellikle beden pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlar yapıyor. Güzellik algısının sırf beden üzerine yoğunlaştırılmasını ve kadınların belirlenen beden ölçülerine sıkıştırılmasını reddeden Bible, sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yapıyor. Son olarak Bible, 52 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından sütyen ve tanga şeklindeki iç çamaşırıyla poz verdi. Ancak paylaşımı zannedilenden bir hayli farklıydı.

“RAHAT BİR GEZİNTİYE ÇIKIYORUM”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinin sokaklarında sütyen ve tanga iç çamaşırı kombiniyle gezinen Bible’nin kıyafet tercihi herkesi şaşırttı. İç çamaşırının toplumsal bir tabu olarak görülmemesi gerektiğini savunan Bible, sweatshirt ve taytıyla kameralara poz verdi. Ancak büyük beden fenomenin sweatshirtünün ön kısmında sütyen deseni ve taytının kalçasında ise bir tanga iç çamaşırı görüntüsü vardı. Büyük beden fenomen Bible gönderisine, “Sadece tanga ve sutyenimle rahat bir gezintiye çıkıyorum” notunu ekledi.

Bible’nin toplumsal giyim tarzını eleştirdiği paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarından biri fenomen ismin gönderisine, “İkonik” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Yine de eğlenceli ve arsız” yorumunu yaptı.



