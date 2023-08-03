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    4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls, fazla kilolarını eleştirenlere rest çekti! “Büyük beden küçük bikini”

    Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls, fazla kilolarını eleştirenlere rest çekti! “Büyük beden küçük bikini”

    03.08.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitfliğine yönelik yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede 360 bini aşkın takipçiye oluşan Isabel Nicholls yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kiloları nedeniyle daha fazla eleştirildiğini söyleyerek rest çekti. Yaz tatilinden mavi bikinili pozunu paylaşan fenomen isim eleştirilere “Büyük beden küçük bikini” restini çekti.

    Sosyal medyada beden pozitifliğini savunarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Isabel Nicholls, yaz aylarındaki fazla kilolarından dolayı artan eleştirilere bikinili pozuyla tepki gösterdi. Mavi bikinisiyle poz veren Nicholls, güzellik algısının sıfır beden üzerinden hareket etmesine bir kez daha meydan okudu

    “BÜYÜK BEDEN KÜÇÜK BİKİNİ”

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    Sosyal medyada kadınların fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirilmemesini ve her kadının kendi bedeninde mutlu hissetmesi gerektiğini savunan Nicholls, “Büyük beden küçük bikini” notuyla eklediği gönderisiyle misyonunu yeniden hatırlattı.

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