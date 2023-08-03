Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls, fazla kilolarını eleştirenlere rest çekti! “Büyük beden küçük bikini”

Sosyal medyada beden pozitifliğini savunarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Isabel Nicholls, yaz aylarındaki fazla kilolarından dolayı artan eleştirilere bikinili pozuyla tepki gösterdi. Mavi bikinisiyle poz veren Nicholls, güzellik algısının sıfır beden üzerinden hareket etmesine bir kez daha meydan okudu

“BÜYÜK BEDEN KÜÇÜK BİKİNİ”

Sosyal medyada kadınların fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirilmemesini ve her kadının kendi bedeninde mutlu hissetmesi gerektiğini savunan Nicholls, “Büyük beden küçük bikini” notuyla eklediği gönderisiyle misyonunu yeniden hatırlattı.

