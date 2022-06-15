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Büyük beden sosyal medya fenomeni, kilolarını eleştirenlere pizzalı pozuyla meydan okudu! “Bildiğin bedeni korumak”

15.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, paylaştığı beden pozitifliği içerikleri sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Moda endüstrisinde yaygın olan sıfır beden anlayışıyla mücadele eden ve beden ölçüleriyle gurur duyduğunu dile getiren Nall, son olarak beyaz mayosuyla pizza yediği bir fotoğrafını paylaştı.

Büyük beden sosyal medya fenomeni, kilolarını eleştirenlere pizzalı pozuyla meydan okudu! “Bildiğin bedeni korumak”

Toplumsal olarak kadınların belirli kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savunan ve tek tip beden ölçülerinin mümkün olmadığını dile getiren Nall, beden pozitifliği paylaşımları yapıyor. Büyük beden model olarak dünyaca ünlü markalarla çalıştığını dile getiren Nall, son olarak beyaz mayosuyla pizza yediği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Nall gönderisine, “Bildiğin bedeni korumak” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nall’ın gönderisine övgü dolu yorumlar yaptı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumların yanında Nall’ın gönderisi 6.600’den fazla beğeni topladı. Bazı kullanıcılar ise Nall’i fazla kiloları nedeniyle eleştirirken durumunun sağlıklı olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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