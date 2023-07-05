Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina eleştirilere bu kez bikinisiyle meydan okudu! Resmen yorum yağdı

Kanadalı sosyal medya fenomeni Messina, Toronto’da çekildiği birbirinden cesur pozlarıyla adeta Instagram’ı salladı. Fenomen isim mavi bikini takımını aynı renklerdeki transparan detaylı bir pantolonla tamamlamayı tercih etti. Messina’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

SEVGİLİLİK TEKLİFİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Messina, kadınların kendi bedenleri içinde mutlu olmasını savunarak hayranlarından yine tam not almayı başardı.

Moda kalıplarının yıkılması gerektiğini ve herkesin sıfır beden olmak zorunda olmadığını belirten Messina’nın paylaşımı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Messina’nın güzelliğini ve cesaretini öven yorumlar yaparken fenomen ismin paylaşımı adeta sevgililik teklifleriyle dolup taştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Medeni durumunu sormak isterim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten ruh eşimsin” yorumunu ekledi.



