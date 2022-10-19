Büyük beden sosyal medya fenomeni olumsuz eleştirilere sert tepki verdi! “Bana kaç kez balina denildiğini sayamadım”

Büyük beden kadınlar için sosyal medyada güvenli bir alan oluşturmak istediğini ifade eden Chel, görünüşüne dair acımasız yorumlar yapılmasına rağmen genellikle beden pozitifliği ve vücut olumlarına yönelik paylaşımlarıyla tanınıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Chel, hayatı boyunca özgüvensiz hissettiği için insanların olumsuz yorumlarından kaçınmak adına kendisini kısıtladığını söyledi. Artık güzellik standartlarını reddeden Chel, dar kıyafetler giymekten kaçınmıyor ve bedenini doğal haliyle paylaşıyor.

GÜVENSİZLİKLERİNİ CESURCA GÖSTERDİ

TikTok’tan yaptığı bir paylaşımda Chel, göğsündeki çatlaklardan karnındaki çizgilere kadar kendisini güvensiz hissetmesine neden olan her şeyi büyük bir cesaretle gösterdi. Hiçbir bedenin aynı olmadığını ifade eden Chel, “Hiçbir beden aynı değildir ancak tüm bedenler güzeldir. Burada güvensizliklerimi sizlerle paylaşarak kendim için güvenli bir alan yaratıyorum. Buna ihtiyacı olan herkes için buradayım” dedi.

31 yaşındaki fenomen isim gönderilerindeki olumsuz yorumları gördüğünde kendisini kötü hissettiği süreci atlattığını dile getirerek, “Bana kaç kez dana, inek, domuz ya da balina denildiğini sayamadım. Yorumlara kendimi anlatan olumlu bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Ancak olumlu tavrımın olumsuzluklar arasında kaybolup gittiğini gördüm. Kendinize karşı nazik olun ve kendinizi affedin” diye konuştu.



