Büyük Göç filmi konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimlerdir? Büyük Göç filmi ne zaman çekildi?

Büyük Göç filmi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından dikkat çeken yapımlar arasında yer almaktadır. Filmin Orijinal adı Exodus Gods and Kingstir. Türkçeye Büyük Göç adı ile çevrilmiştir. Büyük Göç filminin konusu kadar oyuncu kadrosunda merak ediliyor. Filmin kadrosunda dünyaca ünlü isim rol almaktadır. Büyük Göç filmini daha önce izlemiş olanlar vardır, ancak izlemeyenler yada filme dair az bilgiye sahip olanlar için haberimizde Büyük Göç filmi konusuna ve oyuncu kadrosuna yer verdik...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır...

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Büyük Göç filminin kadrosunda başarılı isimler yer almaktadır. Filmin oyuncuları ve karakterlerini detaylı incelersek şöyle bir liste yapabiliriz.

Christian Bale - Musa.

Joel Edgerton - II. Ramses.

Aaron Paul - Yeşu.

John Turturro - I. Seti.

Ben Kingsley - Nun.

Sigourney Weaver - Tuya.

María Valverde - Sippora.

Indira Varma - Başrahibe

Hiam Abbass - Bityah

Kevork Malikyan - Yitro

Anton Alexander - Dathan

Golshifteh Farahani - Nefertari

Ben Mendelsohn - Hegep

Dar Salim - Khyan

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Christian Bale, Joel Edgerton ve Aaron Paul gibi isimlerin yer aldığı Büyük Göç filmi 5 Aralık 2014 yılında vizyona giren filmler arasındaydı. Filmin orjinal adı Exodus: Gods And Kings olarak biliniyor. Film Büyük Göç adı ile Türkçeye çevrilmiştir.

