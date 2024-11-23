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Büyük ikramiyeyi kazandı! Piyango kazancını kocasından gizledikten sonra tüm kazancını kaybetti... Bir anda yeninden fakirleşti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.11.2024 13:45
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Piyangoyu kazanmak birçok sorununuzu çözmenize yardımcı olabilir; ancak aynı zamanda sorunların daha yeni başladığı anlamına da gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Denise Rossi için işler tam da böyle oldu. Denise Rossi , piyangodan 1.30 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandığını kocasından saklamaya çalışırken kabus gibi bir senaryo yaşadı.

Büyük ikramiyeyi kazandı! Piyango kazancını kocasından gizledikten sonra tüm kazancını kaybetti... Bir anda yeninden fakirleşti

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Denise Rossi, büyük ikramiyeyi kazandıktan 11 gün sonra kocasına boşanma davası açtı ve ikramiyeyi kazandığını ondan gizledi. 25 yıllık eşi Thomas'tan boşanmak için açtığı dava sırasında yargıç Bayan Rossi'nin mal varlığı ve fonların ifşasına ilişkin yasaları ihlal ettiğine ve dolandırıcılık veya kötü niyetle hareket ettiğine karar verdi.

İkilinin boşanmasına karar verilirken Denise Rossi'nin eski eşine 20 yıl taksitle olmak üzere toplam 66 bin 800 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika ikramiye
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