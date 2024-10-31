Evlerinde tadilat yapmak isteyen çift duvarların arkasına bakınca gördüklerine inanamadı! Binlercesi çıktı... "Kesinlikle hayalimdeki ev"

TikTok'ta 'ccwoodwork' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Connor Nijsse ve eşi evlerinin duvarlarını tadilat için kaldırdığında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. İkili alçıpanları kaldırınca karşılarında binlerce oyuncak gördü. TikTok'tan yapılan paylaşımda Nijsse'nin kamera arkasındaki eşi, "Büyük ifşaya hazır mısın? Ne düşünüyoruz? Yalıtım mı yoksa oyuncak hayvanlar mı?" ifadelerini kullandı.

Connor duvardan bir parça alçıpanı çektiğinde duvarın üç bölümünün plastikle kaplı oyunca hayvanlardan oluştuğunu fark edince, "Bunu uydurmak mümkün değil" yorumunda bulundu. İkili duvarlarından çıkan oyuncak ayılara dair detaylı bilgi vermedi. Ancak paylaşımları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sağ alttaki o kahverengi ayıyı ben satın alabilirim! Bir arkadaşımın oyuncağına çok benziyor ve oldukça yıpranmış durumda ve tamir etmeye çalıştım ama başaramadım" yorumunu ekledi.