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  4. Öpmek için yaklaşmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerindeki besledikleri köpek saldırdı... Ailesi yalnız bırakmıştı

Öpmek için yaklaşmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerindeki besledikleri köpek saldırdı... Ailesi yalnız bırakmıştı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.10.2024 12:33
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İngiltere'nin Sheffield bölgesinde yaşayan 2 yaşındaki bir kız çocuğu evlerinde bulunan Doberman cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Ailenin köpeğinin saldırısı sırasında yüzü parçalanan küçük acil tedavi için ameliyata alındı. Aile köpeği ise yakalanarak uyutuldu.

Öpmek için yaklaşmıştı! 2 yaşındaki çocuğa evlerindeki besledikleri köpek saldırdı... Ailesi yalnız bırakmıştı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Sheffield bölgesinde yaşayan bir aile evcil köpekleri ve 2 yaşındaki kızlarını yalnız başına bırakmıştı. Ailenin ifadesine göre, 2 yaşındaki kız Doberman cinsi köpeklerini öpmek isteyerek ona doğru eğildi. Kızın hamlesinden rahatsız olan köpek duruma tepki göstererek bir anda ona saldırdı.

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Ailenin müdahale etmesiyle küçük kız hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan sonra kaydedilen görüntülerde küçük kızın yüzünün bir tarafının ve kulaklarının kan içinde olduğu ve ameliyata alındığı görüldü.

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İngiltere köpek
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