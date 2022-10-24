Büyük oy kaybetse de yerini korudu! Dikkat çeken '9 puan' detayı: İstanbul'daki son anketin sonuçları açıklayıp seçimlerle kıyasladı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, İstanbul'un 39 ilçesinde yürüttükleri seçim anketi çalışmasının sonucuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Pösteki'nin paylaşımına göre; ORC'nin 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre, AK Parti'nin 2018 genel seçim sonuçlarına göre İstanbul genelinde 9 puan oy kaybettiği, 2 ay önce yapılan anket çalışması ile kıyaslandığında ise İstanbul'da oylarını 3 puan artırdığı görüldü.
Pösteki, AK Parti'nin oy oranındaki değişimini seçim ve anket sonuçlarına göre gösteren şu karşılaştırmayı yaptı:
Pösteki, CHP'nin İstanbul'da oy oranındaki değişimi ise şöyle açıkladı:
"CHP'ye baktığımızda, İstanbul genelinde oylarını 1.5 puan artırdığı ve 2018 deki %26,4'lük oyunu ise %28,1'e yükselttiği tespit edilmiştir."
İYİ Parti'nin oy oranındaki değişimden de söz eden Pösteki, şu değerlendirmede bulundu:
"İyi Parti'nin 39 ilçenin tamamında oylarını artırdığı, İstanbul geneline baktığımızda, oy oranını %8'den %18,4'e yükselttiği görülmektedir."
Pösteki'nin paylaşımına göre İstanbul'da ilk 3 sıradaki siyasi partiler arasındaki rekabet şu oy oranlarıyla ortaya çıktı: