Büyük oy kaybetse de yerini korudu! Dikkat çeken '9 puan' detayı: İstanbul'daki son anketin sonuçları açıklayıp seçimlerle kıyasladı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, İstanbul'un 39 ilçesinde yürüttükleri seçim anketi çalışmasının sonucuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

2018'E GÖRE GERİLEDİ

Pösteki'nin paylaşımına göre; ORC'nin 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre, AK Parti'nin 2018 genel seçim sonuçlarına göre İstanbul genelinde 9 puan oy kaybettiği, 2 ay önce yapılan anket çalışması ile kıyaslandığında ise İstanbul'da oylarını 3 puan artırdığı görüldü.

SON DÖNEMDE OYUNU ARTIRDI

Pösteki, AK Parti'nin oy oranındaki değişimini seçim ve anket sonuçlarına göre gösteren şu karşılaştırmayı yaptı:

Haziran 2018 (seçim sonucu): %42,7

Ağustos 2022 (anket sonucu): %30,2 (-12,5)

Ekim 2022 (anket sonucu): %33,2 (-9,5)

CHP'DE YÜZDE 1,5 ORANINDA ARTIŞ

Pösteki, CHP'nin İstanbul'da oy oranındaki değişimi ise şöyle açıkladı:

"CHP'ye baktığımızda, İstanbul genelinde oylarını 1.5 puan artırdığı ve 2018 deki %26,4'lük oyunu ise %28,1'e yükselttiği tespit edilmiştir."

"İYİ PARTİ BÜTÜN İLÇELERDE SEÇMEN KAZANDI"

İYİ Parti'nin oy oranındaki değişimden de söz eden Pösteki, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi Parti'nin 39 ilçenin tamamında oylarını artırdığı, İstanbul geneline baktığımızda, oy oranını %8'den %18,4'e yükselttiği görülmektedir."

İŞTE İSTANBUL'DA İLK 3 PARTİ ARASINDAKİ REKABET

Pösteki'nin paylaşımına göre İstanbul'da ilk 3 sıradaki siyasi partiler arasındaki rekabet şu oy oranlarıyla ortaya çıktı: