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Büyük oy kaybetse de yerini korudu! Dikkat çeken '9 puan' detayı: İstanbul'daki son anketin sonuçları açıklayıp seçimlerle kıyasladı

24.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere aylar kala siyasetin gündemi istifalar ve partiler arası geçişlerle çalkalanırken seçim anketleri siyasi partilerin oy oranlarındaki değişimi ortaya koyan çarpıcı sonuçları ortaya koymaya devam ediyor. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin paylaştığına göre, AK Parti 2018 seçimlerine oranla kayda değer oranda oy kaybederken son aylarda yeniden yükselişe geçti. CHP'nin 2018'e göre oyunu artırdığı görüldü, İYİ Parti'deki keskin yükseliş de dikkat çekti.

Büyük oy kaybetse de yerini korudu! Dikkat çeken '9 puan' detayı: İstanbul'daki son anketin sonuçları açıklayıp seçimlerle kıyasladı

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, İstanbul'un 39 ilçesinde yürüttükleri seçim anketi çalışmasının sonucuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

2018'E GÖRE GERİLEDİ

Pösteki'nin paylaşımına göre; ORC'nin 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre, AK Parti'nin 2018 genel seçim sonuçlarına göre İstanbul genelinde 9 puan oy kaybettiği, 2 ay önce yapılan anket çalışması ile kıyaslandığında ise İstanbul'da oylarını 3 puan artırdığı görüldü.

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SON DÖNEMDE OYUNU ARTIRDI

Pösteki, AK Parti'nin oy oranındaki değişimini seçim ve anket sonuçlarına göre gösteren şu karşılaştırmayı yaptı:

  • Haziran 2018 (seçim sonucu): %42,7
  • Ağustos 2022 (anket sonucu): %30,2 (-12,5)
  • Ekim 2022 (anket sonucu): %33,2 (-9,5)

CHP'DE YÜZDE 1,5 ORANINDA ARTIŞ

Pösteki, CHP'nin İstanbul'da oy oranındaki değişimi ise şöyle açıkladı:

"CHP'ye baktığımızda, İstanbul genelinde oylarını 1.5 puan artırdığı ve 2018 deki %26,4'lük oyunu ise %28,1'e yükselttiği tespit edilmiştir."

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"İYİ PARTİ BÜTÜN İLÇELERDE SEÇMEN KAZANDI"

İYİ Parti'nin oy oranındaki değişimden de söz eden Pösteki, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi Parti'nin 39 ilçenin tamamında oylarını artırdığı, İstanbul geneline baktığımızda, oy oranını %8'den %18,4'e yükselttiği görülmektedir."

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İŞTE İSTANBUL'DA İLK 3 PARTİ ARASINDAKİ REKABET

Pösteki'nin paylaşımına göre İstanbul'da ilk 3 sıradaki siyasi partiler arasındaki rekabet şu oy oranlarıyla ortaya çıktı:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: %33,2
  • Cumhuriyet Halk Partisi: %28,1
  • İYİ Parti: %18,4
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