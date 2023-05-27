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Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma çıktı

27.05.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki adliye önünde silahlı çatışma çıktı. Adliye önünde bekleyen kişilere motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Mahkemedeki yakınlarını bekleyen kişilerin de ateşe ateşle karşılık vermesi sonrası çatışma çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. İşte haberin detayları...

Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli dakikalar! İki grup arasında silahlı çatışma çıktı

İstanbul Büyükçekmece adliyesi önünde, duruşmada olan yakınlarını bekleyenlere motosikletle gelen kişiler silahla ateş etti. Adliye önünde bekleyenler de silahla karşılık verince motosikletliler kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada bir kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Büyükçekmece Adliyesi önünde bugün saat 15.00 saatlerinde meydana geldi. Esenyurt'ta önceki günlerde silahlı kavga eden iki grup arasından yakalanan bir kişi bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Şahsın mahkeme sonucunu adliye bahçesinde bekleyen yakınlarına, kavgaya karışan bir kişinin yakınları olduğu öğrenilen 2 motosikletteki kişiler tarafından silahla ateş edildi. Adliye önündekiler de karşılık verince çatışma çıktı. Silahlardan çıkan mermiler olay yerinde bulunan üç araca isabet ederek hasar verdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri mahkemesi olan kişinin yakınlarından birini yakaladı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Adliye

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