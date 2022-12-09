Büyükşen cinayetinde söz alan tutuklu sanık: Konya'nın tapusunu da verseler bu 2 kişi için kimseyi öldürmem

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.T. (28), sevgilisi A.B. (47), cinayeti işlediği öne sürülen E.Ç. (47) ile olaya yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanık Z.O. katıldı. Öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur, Büşra Büyükşen ile sanıkların yakınları, tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

TUTUKLU E.Ç. HAKKINDA MÜEBBET İSTEMİ

Davanın iddianamesinde, azmettirici olarak sanıklardan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifte adresi tarif eden aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen ile çifti öldürdüğü öne sürülen E.Ç. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 3'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

Büyükşen çifti cinayetinde cinayet zanlısı olarak tutuklu olan sanık E.Ç.'nin karısı Gülüzar Ç., "Olayla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Biz kendi yağımızda kavrulan bir aileyiz. Olay günü biz kayınvalidemi doktora götürdük ve sonra eve geldik. Komşumuz olan A.B. de bize geçmiş olsun ziyaretine geldi. Eşimin 21.30-22.00'a kadar evde olduğuna şahittir" ifadesini kullandı.

''TEŞHİSİM İFTİRA DEĞİL, TESPİTTİR''

Tanık ifadelerinin ardından duruşmada söz verilen cinayete kurban giden Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "Ben 3 yıl boyunca psikolojik olarak şiddet gördüm. Kırık ayağımla karakola gittim ve ifade verdim. E.Ç.'yi teşhisim iftira değil, tespittir" dedi.



*Çiftin kızı Büşra Büyükşen

Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, "Burada mağdur olan benim. Annem ve babam yaşam özgürlükleri elinden alındı. Sanıkların en ağır cezanın almasını istiyorum" diye konuştu.



*Çiftin oğlu Osman Büyükşen

Sanık A.B. de 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Psikolojik olarak kötüyüm. Oğlum askere gidecek tüm işlerim aksayacak. Suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

''KONYA'NIN TAPUSUNU VERSELER KİMSEYİ ÖLDÜRMEM''

Davada cinayet zanlısı olarak tutuklu olan sanık E.Ç. ise, “Ben bu 2 kişi için kimseyi öldürmem. Bana Konya'nın tapusunu verecekler ben yine kimseyi öldürmem. Ben suçsuzum, 28 yıllık devlet işçisiyim. Suçum yok, tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık E.T. ise, “Ben kimseyi öldürtmedim. 17-18 aydır tutukluyum psikolojim bozuldu. Koğuşta tuvalet yanında yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 17 Şubat 2023 gününe ertelendi.

(İHA)

