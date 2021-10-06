ByLock'un lisans sahibinden ilginç savunma: Beni 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Amerika'da yaşayan Keynes avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak Türkiye’ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyan vermek istedi. Bunun üzerine Keynes, 9 Haziran 2021 tarihinde saat 10.20'de İstanbul Havalimanı’na geldi. Gözaltına alınan David Keynes, 14 Haziran'da çıkarıldığı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇİFTE VATANDAŞ VE ÇİFT İSİMLİ ÇIKTI

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, David Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli David Keynes'in "Örgütün Işık Evleri'ne gittiği, konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, kütüphane sorumlusu ve belletmenlik görevlerinde bulunduğu, örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada TSK Mahrem Yapılanmasında öğretmen (grup abisi) konumuna kadar yükseldiği" kaydedildi. Keynes'in yaşamış olduğu olumsuzluklardan örgütü sorumlu tutması üzerine örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürüldüğü anlatılan iddianamede, "Sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak Amerika'ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu" da belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Keynes'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiği, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçunu işlediği kaydedildi. Keynes'in savunmasında, bir kısım şahısları teşhis ettiği, Bylock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği ve mailine gelen bir kısım Apple Market'ten gelen mailleri kendi rızasıyla sunduğu kaydedilen iddianamede, TCK'nın 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması hususunda kovuşturma sonucunda mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği vurgulandı. İddianamede, David Keynes’in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İLK DURUŞMA

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Demir'in avukatı, duruşmanın gizli yapılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. İddianamenin özetinin okunduğu duruşma, sanığın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

"BENİ 'ÇAYMI MEHMET' GİBİ DÜŞÜNÜN"

Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. Savunmasını yapan Demir, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İFADESİ İÇİN YENİDEN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılması, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, "Sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Demir'in avukatı ise "Tüm bildiklerini anlattı zaten" deyince Mahkeme Başkanı, "Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik" dedi. Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.

AVUKATI TEPKİ GÖSTERDİ

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yaparak, "Türkiye'de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar istemediklerine uygulamıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

(DHA)

