C ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce C harfi ile başlayan kelimeler

Türkçemizde C ile başlayan kelimeler sayı yönünden bakıldığında binden fazladır. Kimi sözcükler daha az harften meydana gelirken, kimisi ise daha fazla harfi bünyesinde barındırmaktadır. C harfi ile başlayan Türkçe sözcüklerin yanı sıra, C harfi ile başlayan İngilizce kelimeler de sayı açısından incelendiğinde binden fazla olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcükleri doğru bir şekilde öğrenmek ve manalarını bilerek kullanmak oldukça önemlidir.

C ile başlayan kelimeler nelerdir?

C harfi ile başlayan kelimeler arasında yaygın olarak kullanılan birçok sözcük bulunmaktadır. C harfi Türk alfabemizde B ve Ç harflerinin ortasında yer almaktadır. Alfabemizde bulunan harflerin bazıları ünsüz yani sessiz harflerden meydana gelir. C harfi de sessiz bir harf olarak karşımıza çıkar. C ile başlayan Türkçe kelimeler oldukça fazla olduğundan bu kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmek, dilimizi güzel kullanmamız yönünden büyük önem taşır. Bu bağlamda C harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

C ile başlayan 4 harfli kelimeler: Cici, cani, cins, cuma, cips, cüce, celp, cadı, cüce, caiz, cıva, cami, caka, cila, ceza, cefa, ciro, cide, cart, cife gibi.

C ile başlayan 5 harfli kelimeler: Cacık, cebri, canım, canlı, camlı, cevap, cazip, cesur, ceset, cinas, cezai, cılız, cıvık, cıvıl, cicim, ciğer, cisim, cemre, cüsse, cüret, casus, ceviz, cahil, cılız, conta gibi.

C ile başlayan 6 harfli kelimeler: Carcur, camsız, cariye, cakacı, cepken, cebbar, cebeli, cingöz, cicili, cımbız, cismen, cüzzam, cidden, cümbüş, coşkun, cemevi, cennet, cemaat, cevval, cerrah, cafcaf, caymak, camgöz, cetvel, cicili gibi.

C ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Başında C harfi olan çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler sayı bakımından Türkçemizde fazla olduğu gibi İngilizcede de epey çoktur. C ile başlayan İngilizce kelimeler, Türk diline nazaran daha zor kavranabilmektedir. Bu harf İngilizcede “si” olarak okunan bir harftir.

İngilizcede C ile başlayan 20 binden fazla sözcükte mevcuttur. Bu sözcüklerin bazıları ve anlamları ise şöyledir: