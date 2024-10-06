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C ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce C harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
04.10.2024 21:13
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Türk alfabesinde 8 sesli, 21 sessiz olmak üzere toplamda 29 harf bulunmaktadır. Bu harflerden biri alfabenin üçüncü sırasında yer alan C harfidir. Dilimiz bünyesinde C harfi ile başlayan çok sayıda sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin büyük bir kısmı gündelik hayatımızda da sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca C ile başlayan Türkçe sözcüklerin yanı sıra İngilizce sözcüklerde vardır. Peki, C ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce C harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

C ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce C harfi ile başlayan kelimeler

Türkçemizde C ile başlayan kelimeler sayı yönünden bakıldığında binden fazladır. Kimi sözcükler daha az harften meydana gelirken, kimisi ise daha fazla harfi bünyesinde barındırmaktadır. C harfi ile başlayan Türkçe sözcüklerin yanı sıra, C harfi ile başlayan İngilizce kelimeler de sayı açısından incelendiğinde binden fazla olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcükleri doğru bir şekilde öğrenmek ve manalarını bilerek kullanmak oldukça önemlidir.

C ile başlayan kelimeler nelerdir?

C harfi ile başlayan kelimeler arasında yaygın olarak kullanılan birçok sözcük bulunmaktadır. C harfi Türk alfabemizde B ve Ç harflerinin ortasında yer almaktadır. Alfabemizde bulunan harflerin bazıları ünsüz yani sessiz harflerden meydana gelir. C harfi de sessiz bir harf olarak karşımıza çıkar. C ile başlayan Türkçe kelimeler oldukça fazla olduğundan bu kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmek, dilimizi güzel kullanmamız yönünden büyük önem taşır. Bu bağlamda C harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

  • C ile başlayan 4 harfli kelimeler: Cici, cani, cins, cuma, cips, cüce, celp, cadı, cüce, caiz, cıva, cami, caka, cila, ceza, cefa, ciro, cide, cart, cife gibi.

  • C ile başlayan 5 harfli kelimeler: Cacık, cebri, canım, canlı, camlı, cevap, cazip, cesur, ceset, cinas, cezai, cılız, cıvık, cıvıl, cicim, ciğer, cisim, cemre, cüsse, cüret, casus, ceviz, cahil, cılız, conta gibi.

  • C ile başlayan 6 harfli kelimeler: Carcur, camsız, cariye, cakacı, cepken, cebbar, cebeli, cingöz, cicili, cımbız, cismen, cüzzam, cidden, cümbüş, coşkun, cemevi, cennet, cemaat, cevval, cerrah, cafcaf, caymak, camgöz, cetvel, cicili gibi.

C ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Başında C harfi olan çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler sayı bakımından Türkçemizde fazla olduğu gibi İngilizcede de epey çoktur. C ile başlayan İngilizce kelimeler, Türk diline nazaran daha zor kavranabilmektedir. Bu harf İngilizcede “si” olarak okunan bir harftir.

İngilizcede C ile başlayan 20 binden fazla sözcükte mevcuttur. Bu sözcüklerin bazıları ve anlamları ise şöyledir:

  • Cabin: Kabin
  • Cable: Kablo
  • Cage: Kafes
  • Cacao: Kakao
  • Cat: Kedi
  • Cake: Kek veya pasta
  • Car: Araba
  • Cave: Mağara
  • Chair: Sandalye
  • Child: Çocuk
  • Cancel: Kapatmak veya iptal etmek
  • Cloud: Bulut
  • Comment: Yorum
  • Chin: Çene
  • Clue: İpucu
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