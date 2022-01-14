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Çağan Atakan Arslan kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Avatar Atakan (Çağan Atakan Arslan) kaç yaşında?

14.01.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2022, bu hafta yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak olan yarışmada geçtiğimiz senelerde şampiyonluk elde etmiş olan Çağan Atakan Arslan da yer alıyor. Peki Çağan Atakan Arslan kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Çağan Atakan Arslan kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Çağan Atakan Arslan kimdir, aslen nereli ve eşi kim? Survivor Avatar Atakan (Çağan Atakan Arslan) kaç yaşında?

Survivor All Star 2022, Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Reyting rekorları kıran yarışmada daha önce şampiyonluk yaşamış olan Çağan Atakan Arslan, ünlüler takımında yarışacak. Arslan'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular araştırılıyor. Peki Çağan Atakan Arslan kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile spora devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atmış olan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.

Lakabı Avatar olan Avata, modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Daha önce Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de "Soldier" olarak ringe çıkmıştır.

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Çağan Atakan Arslan'ın güreşteki bitirici hareketleri arasında 'Asker selamı' ve 'F-16' denilen hareketleri bulunmaktadır. İmza hareketleri arasında 'bulunan diğer hareketler 'Mekanize bağlama' ve 'Cop Lock' hareketleridir. Arslan'ın idolü ise Guile'dir. Ayrıca Avatar lakabıyla bilinmekte olan Çağan Atakan Arslan'ın boyu 1,88 m'dir.

SURVİVOR AVATAR ATAKAN'IN EŞİ KİMDİR?

Survivor 2016'nın şampiyonu boksör Çağan Atakan Arslan, 2017 senesinde Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 senesinin Haziran ayında ise Leon Aslan Arslan isimli çocuğu dünyaya gelmiştir.

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TV8 survivor
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