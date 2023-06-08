Çağatay Akman, Öykü Uslu ile olan davasında şikayetini geri aldı

2021'de Cihangir'de eski sevgilisi Öykü Uslu'yu evinin önünde tartıştıktan sonra dar eden Çağatay Akman, geri adım attı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan taraflardan Çağatay Akman geldi.

Kararını geri çekmesiyle ilgili konuşan Çağatay Akman, "Öykü Uslu hakkındaki şikayetimi geri çekiyorum, nitekim o da benim hakkımdaki şikayetinden vazgeçmişti, vazgeçmeyi kabul ediyorum. Ancak Furkan Ayaz hakkındaki şikayetim devam etmektedir" dedi.

Hakim, gelecek celsede tanık dinleneceğini belirterek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Çağatay Akman'ın, "Basit yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapsi talep edilmişti. Öykü Uslu ile Furkan Ayaz'ın ise ayrı ayrı "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "Hakaret" suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.