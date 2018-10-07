MAGAZİN

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy, daha önce iki kez barıştığı sevgilisi Duygu Sarışın’la yeniden ayrıldı. Ayrılık kararı Facetime üzerinden verildi

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı!

Çağatay Ulusoy, daha önce iki kez barıştığı sevgilisi Duygu Sarışın’la yeniden ayrıldı. Arkadaş kalmayı tercih eden ikilinin, FaceTime üzerinden görüntülü konuşma yaparak, aşklarını sonlandırdığı iddia edildi.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, yabancı dilini geliştirmek ve ajanslarla iletişimde olmak için Amerika’da bulunan oyuncunun, görüşemedikleri için ilişkiyi sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Arkadaş kalmayı tercih eden ikilinin, FaceTime üzerinden görüntülü konuşma yaparak, aşklarını sonlandırdığı iddia edildi.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Tuba Ünsal kıyafetiyle sosyal medyayı salladıTuba Ünsal kıyafetiyle sosyal medyayı salladı
Hadise'den O Ses Türkiye pozlarıHadise'den O Ses Türkiye pozları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? ABD'den sert tepki

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşalı Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg O Ses Türkiye'de

Kasımpaşalı Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg O Ses Türkiye'de

Tuba Ünsal kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Tuba Ünsal kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Hadise'den O Ses Türkiye pozları

Hadise'den O Ses Türkiye pozları

Dakota Johnson'dan şaşırtan itiraf

Dakota Johnson'dan şaşırtan itiraf

Yıldız Tilbe sahne ücretine zam yaptı

Yıldız Tilbe sahne ücretine zam yaptı

Walking Dead'in yıldızı Scott Wilson yaşamını yitirdi

Walking Dead'in yıldızı Scott Wilson yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.