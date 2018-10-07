Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı!

Çağatay Ulusoy, daha önce iki kez barıştığı sevgilisi Duygu Sarışın’la yeniden ayrıldı. Arkadaş kalmayı tercih eden ikilinin, FaceTime üzerinden görüntülü konuşma yaparak, aşklarını sonlandırdığı iddia edildi.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, yabancı dilini geliştirmek ve ajanslarla iletişimde olmak için Amerika’da bulunan oyuncunun, görüşemedikleri için ilişkiyi sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Arkadaş kalmayı tercih eden ikilinin, FaceTime üzerinden görüntülü konuşma yaparak, aşklarını sonlandırdığı iddia edildi.

