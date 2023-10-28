Çağatay Ulusoy'un Gaddar'daki partneri bakın kim oldu! Dönence'nin yıldızı başrolde

Son dönemde Netflix'te yayınlanan oyuncu kadorunda Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in yer aldığı Terzi dizisindeki performansıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

FOX'un merakla beklenen dizisi "Gaddar" için tüm hazırlıklar devam ediyor. Sinan Öztürk‘ün yöneteceği, Hürer Ebeoğlu’nun ise yazdığı aksiyonu bol Ay Yapım imzalı dizide başrolde Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre;“Gaddar”ın Aydan’ı Sümeyye Aydoğan oldu. “Duy Beni” dizisinin ardından “Hatıran Yeter” filmi ve “Dönence” dizisinde başrol oynayan Sümeyye Aydoğan'ın hayat vereceği Aydan, Levent’le (Çağatay Ulusoy) birbirine çok güçlü bağlarla bağlı iki aşığı canlandıracak.

Levent askerdeyken güzellik yarışmasına katılan Aydan, son derece sürprizli bir rolle seyirci karşısına çıkacak.







