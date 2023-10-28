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Çağatay Ulusoy'un Gaddar'daki partneri bakın kim oldu! Dönence'nin yıldızı başrolde

28.10.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Son dönemlerde internet dizi ve filmlerinde başarısıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fox Tv'de yayınlanacak olan Gaddar dizisi için hazırlara devam eden Ulusoy'un partneri sonunda belli oldu. Dönence'nin yıldızı Gaddar dizisinin kadrosuna katıldı.

Son dönemde Netflix'te yayınlanan oyuncu kadorunda Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in yer aldığı Terzi dizisindeki performansıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

FOX'un merakla beklenen dizisi "Gaddar" için tüm hazırlıklar devam ediyor. Sinan Öztürk‘ün yöneteceği, Hürer Ebeoğlu’nun ise yazdığı aksiyonu bol Ay Yapım imzalı dizide başrolde Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim netleşti.

Sümeyye Aydoğan 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre;“Gaddar”ın Aydan’ı Sümeyye Aydoğan oldu. “Duy Beni” dizisinin ardından “Hatıran Yeter” filmi ve “Dönence” dizisinde başrol oynayan Sümeyye Aydoğan'ın hayat vereceği Aydan, Levent’le (Çağatay Ulusoy) birbirine çok güçlü bağlarla bağlı iki aşığı canlandıracak.

Sümeyye Aydoğan 1

Levent askerdeyken güzellik yarışmasına katılan Aydan, son derece sürprizli bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

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