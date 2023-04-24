'Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan aşk yaşıyor' iddiası!

Ekranların yakışıklı ismi Çağatay Ulusoy, oyunculuğu kadar aşk hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Çağatay Ulusoy uzun süredir Duygu Sarışın ile birlikteydi. Herkes ikilinin evlenmesini beklerken ayrılık haberi geldi. Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy, gönlünü iddialara göre güzel oyuncu Ece Sükan'a kaptırdı.

Güzel oyuncu Ece Sükan, geçtiğimiz dönemde "Aşk hayatıma vakit ayıramıyorum" diyerek dert yanmıştı. İddialara göre bir aydır birlikte olan çift, geçtiğimiz gün bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öne sürülen çiftin ilişkisini sadece yakın çevresi biliyor. Sabah'ta yer alan habere göre Sükan ve yakışıklı oyuncu arkadaş ortamında tanıştı ve şimdilerde birbirlerini tanımaya çalışıyor.



