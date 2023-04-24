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Simge bayram tarzıyla 'en çok beğenilen' oldu! İki bacaktan da derin dekolte

24.04.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge Sağın yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Simge bayramda 'en çok beğenilen' olmayı başardı.

Simge bayram tarzıyla 'en çok beğenilen' oldu! İki bacaktan da derin dekolte

Şarkılarının yanı sıra güzelliği ile kendisine hayran bırakan Simge Sağın sahne kostümleriyle dikkat çekiyor. Gülşen'den sonra en çok beğenilen isimlerden olan Simge bayram tarzıyla da adından söz ettirdi.

Son dönemde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla popülerliğini artıran Simge sahneye derin bacak yırtmaçlarıyla çıkınca 'en çok beğenilen' olmayı başardı.

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Simge'nin iddialı tarzını görenle "Kadın çok seksi" yorumları yaptı.

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ICARDI AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Simge'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Icardi açıklaması da tarzı kadar konuşulmuştu.

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Simge Sağın "Adam evli! Ben en çok insanların beni evli biriyle yakıştırmalarına şaşırdım. “Yenge” diyorlar bana, nasıl olabiliyor bu? İki çocuğu olan evli bir erkekle beni nasıl yan yana getirirler? Benim öyle bir durumla asla işim olmaz. İnsanların bunu böyle görüyor olmaları da ilginç" demişti.

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Simge Sağın icardi Gülşen

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