Çağla Demir gönlünü Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'a mı kaptırdı?

Geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile bir mekanda görüntülenen Çağla Demir, yeni bir aşka yelken açtı. Bu kez de oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile yakalandı. Bir arada objektiflere yansıyan ikili hayranların aklında birliktelik mi yaşıyor sorusunu getirdi. Peki Reynmen'in eski sevgilisi Çağla Demir, Sadri Alışık ile aşk mı yaşıyor? İşte ayrıntılar...
Kara Sevda, Siyah İnci ve Medcezir gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Çağla Demir'in adı geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile anılmaya başlamıştı. Sık sık aynı mekanlarda görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Gözlerden uzakta ilişki yaşamaya çalışsalar da genellikle objektiflere yakalandılar. Uzun bir süre sonra görüntülenen Demir, bu kez usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile görüntülendi. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun ortaya çıkan bu görüntülerinin ardından gönlünü Alışık'a kaptırdığı düşünüldü. Arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin aralarındaki ilişki ilerleyen zamanda belli olacaktır.
Çağla Demir, 15 Temmuz 1992 Samsun'da dünyaya geldi. 2013 yılında oyunculuk hayatına adım atan Çağla Demir, lise mezunudur. Lise eğitiminin ardında Başkent İletişim'de oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.Başkent İletişim'de aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Tümay Özokur Atölyesi'nde de oyunculuk üzerine eğitim almıştır.
Aynı zamanlarda da 2014 yılında yayınlanan ekranların fenomen dizisi Medcezir'de rol almasıyla adını duyurmuştur. Ceren isimli bir karaktere hayat verdiği bu ilk dizi projesinde Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy gibi birçok isimle birlikte çalışmıştır. Demir, Medcezir'in yanı sıra; Elimi Bırakma, Kara Sevda, Siyah İnci ve Kocaman Ailem gibi dizilerde de rol aldı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Sadri Alışık'ın torunu, Kerem Alışık ve Sibel Turnagöl oğlu Sadri Alışık, Show TV ekranlarında yeni başlayacak Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde, JR Hulusi Handırı karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.
28 Mart 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Alışık, liseyi Nişantaşı Işık Lisesinde okudu. Ardından Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslarası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
6 ay Universidade Catolica de Lisboa Üniversitesinde Sanat Yönetimi programına dahil oldu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesinde Sinema-Televizyon bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Yine Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk workshoplarına katıldı.
New York’ta ki önemli Akademilerden Commercial Theatre Institute Euguene O’neill Workshop okulunda hem Tiyatro ve Müzikal Yapımcılığı hemde Drama eğitimi aldı. Türkiye’de Sadri Alışık Kültür Merkezinde Temel ve İleri Oyunculuk Eğitimlerini tamamladı. Bir Şehnaz Oyun, Yolcular ve Sevgili Doktor isimli oyunların başrolünde yer aldı. 7 senedir Sadri Alışık Kültür Merkezinde hem idari kadro içinde hem teknik kadro içinde yer alıyor olup aynı zamanda oyuncu olarak da görev yapmaktadır.
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