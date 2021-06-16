Çağla Demir gönlünü Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'a mı kaptırdı?

Geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile bir mekanda görüntülenen Çağla Demir, yeni bir aşka yelken açtı. Bu kez de oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile yakalandı. Bir arada objektiflere yansıyan ikili hayranların aklında birliktelik mi yaşıyor sorusunu getirdi. Peki Reynmen'in eski sevgilisi Çağla Demir, Sadri Alışık ile aşk mı yaşıyor? İşte ayrıntılar...

ÇAĞLA DEMİR VE SADRİ ALIŞIK AŞK MI YAŞIYOR?

Kara Sevda, Siyah İnci ve Medcezir gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Çağla Demir'in adı geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile anılmaya başlamıştı. Sık sık aynı mekanlarda görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Gözlerden uzakta ilişki yaşamaya çalışsalar da genellikle objektiflere yakalandılar. Uzun bir süre sonra görüntülenen Demir, bu kez usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile görüntülendi. 29 yaşındaki ünlü oyuncunun ortaya çıkan bu görüntülerinin ardından gönlünü Alışık'a kaptırdığı düşünüldü. Arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin aralarındaki ilişki ilerleyen zamanda belli olacaktır.