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Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler: Gittiğimde yerde yatıyordu...

24.02.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Şıkel Katarsis programına konuk oldu. Çağla Şıkel babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşadı. Ünlü model tüyleri diken diken eden konuşmasında "Gittiğimde yerde yatıyordu... Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı" dedi.

Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! Tüyleri diken diken eden sözler: Gittiğimde yerde yatıyordu...

Çağla Şıkel'in 59 yaşındaki babası Hüseyin Şıkel, 2017 yılında Topkapı'daki ofisinde kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Çağla Şıkel Katarsis programında babasıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü model ve sunucu babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlattı:

"Ama ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğu hatırlıyorum. Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu. Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğunu bu kadar yakından ani tanışmak..."

Ekran Alıntısı

Çağla Şıkel babasıyla ilgili "Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim, geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği hüzün... Bunlar da yasa dair aslında" yorumunda bulundu.

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Çağla Şıkel
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