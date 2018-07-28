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Çağla Şıkel: Çalışan kadın olmayı ve anneliğimi sevdim

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

Ünlü manken Çağla Şıkel, hayatını nen güzel döneminde olduğu belirterek, "Tecrübelerin, acıların, hayal kırıklıklarının getirdiği bugün en çok çalışan kadın olmayı ve anneliğimi sevdim" dedi.

Çağla Şıkel: Çalışan kadın olmayı ve anneliğimi sevdim

Milliyet’in haberine göre, Çağla Şıkel, şu anda hayatının en güzel dönemini yaşadığını söyledi. İyi bir oyun annesi olduğunu ifade eden Şıkel, çocuklarıyla oyun oynamasının kendisine çok iyi geldiğini ifade ederek, “Kaç kişilik olursa olsun sevgi dolu olabilmek, mutlu bir aile yaratabilmek kadının elindedir. “Yuvayı dişi kuş yapar” cümlesi gibi. Biz büyük, bağları çok kuvvetli bir aileyiz. Ben böyle gördüm, böyle büyütüldüm. Küslük olmaz, maksimumda sevgi ve saygı vardır. Güvenli bir alan mı ya da her an yanında olan insanlar mı? Zaten çok kalabalıklar içinde yalnızız. Biz biriz ve tekiz. Bu yalnızlık eğer kişiyeyeterse kendi zenginliği içinde hep mutlu kalacaktır. Beklentiler sadece üzer” dedi.

‘SEVGİ VE AŞKLA YAŞIYORUM’

“Hayatımda korkulara yer yok” diyen Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her geçen gün hayatın tadına daha çok varıyorum. Kendimi dışarıdan izleyebilme yeteneğini geliştirdim, bu çok keyifli. Özümde sevgi ve aşkla yaşıyorum hayatı. Kendini sevmemek diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her kişi kendini mutlaka sever ama iyisiyle ama kötüsüyle, kabul edebilmek önemli. Ben niye şöyleyim, ben niye böyleyim asla demedim. Bizi bizden daha çok sevecek, bize bizden daha iyi bakacak birinin olmadığını düşünmeliyiz. Biz kendimizi sevmezsek ha bire sevilmeyi bekleriz. Bu da hayal kırıklığı yaratabilir.”

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