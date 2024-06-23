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Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'u dinlemeye gitti! "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 10:58
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Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008-2015 yılları arasında evi kalan Çağla Şıkel iki oğlunu alıp eski eşini dinlemeye gitti. Babalarının şarkısı eşliğinde anneleriyle keyifli zaman geçiren Kuzey ve Uzay'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'u dinlemeye gitti! "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim"

Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel son dönemde özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Sekiz yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozan ancak bu aşkta da aradığını bulamayan güzel model ve sunucu şu sıralar çocuklarıyla tatilde.

Emre Altuğ evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile keyifli zamanlarını sosyal medyada paylaşan Şıkel son olarak çocuklarıyla birlikte eski eşini dinlemeye gitti.

uyıyo

"Su gibisin" şarkısı çaldığı anlarda Kuzey ve Uzay'ın annelerine sevgi gösterisi yapması kameralara da yansıdı.

Şıkel o anları sosyal medyada "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim" notuyla paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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