Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ'u dinlemeye gitti! "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim"

Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Çağla Şıkel son dönemde özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Sekiz yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozan ancak bu aşkta da aradığını bulamayan güzel model ve sunucu şu sıralar çocuklarıyla tatilde.

Emre Altuğ evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile keyifli zamanlarını sosyal medyada paylaşan Şıkel son olarak çocuklarıyla birlikte eski eşini dinlemeye gitti.

"Su gibisin" şarkısı çaldığı anlarda Kuzey ve Uzay'ın annelerine sevgi gösterisi yapması kameralara da yansıdı.

Şıkel o anları sosyal medyada "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim" notuyla paylaştı.







